A propos

Bonjour à tous et à toutes, je suis Julie, infirmière, maman et passionnée de lifestyle. Avec l'aide ponctuelle de mon conjoint, je prends la parole sur des sujets qui me tiennent à coeur : la santé, l'alimentation, la beauté et la mode ainsi que le sport. Bref, sur le lifestyle en général, car tout est lié ! Mon crédo : "un esprit sain dans un corps sain".